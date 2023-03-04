Москвичку задержали за госизмену и финансовую помощь ВСУ - ФСБ РФ
12:10 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России», — сообщили в ЦОС.
Подозреваемая задержана в Москве при попытке выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.
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