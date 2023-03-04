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НОВОСТИ

Байден и Шольц готовы и дальше поддерживать Украину - Белый дом

12:20 04.03.2023 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы продолжения оказания всесторонней, включая военную, помощи Украине, сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине и важность поддержания глобальной солидарности с украинским народом", - говорится в сообщении.

Они также подтвердили "прочность двухсторонних отношений между Соединенными Штатами и Германией", обменялись мнениями по другим глобальным вопросам, отмечается в сообщении.

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