Байден и Шольц готовы и дальше поддерживать Украину - Белый дом

12:20 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы продолжения оказания всесторонней, включая военную, помощи Украине, сообщил Белый дом.



"Лидеры обсудили текущие усилия по обеспечению безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине и важность поддержания глобальной солидарности с украинским народом", - говорится в сообщении.



Они также подтвердили "прочность двухсторонних отношений между Соединенными Штатами и Германией", обменялись мнениями по другим глобальным вопросам, отмечается в сообщении.



