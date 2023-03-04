Китай планирует увеличить расходы на оборону

13:10 Источник: Интерфакс

Бюджетом страны на нынешний год предусмотрен рост расходов на оборону, сообщил журналистам в субботу официальный представитель открывающейся в воскресенье сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ван Чао.



Он заявил, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять обязательства страны.



Чиновник не навал конкретные цифры, отметив, что они будут обнародованы в проекте бюджета, который будет представлен депутатам сессии.



