Китай планирует увеличить расходы на оборону
13:10 04.03.2023 Источник: Интерфакс
Он заявил, что "рост оборонных расходов связан с необходимостью реагировать на сложные вызовы в области безопасности", с которыми сталкивается Китай, а также выполнять обязательства страны.
Чиновник не навал конкретные цифры, отметив, что они будут обнародованы в проекте бюджета, который будет представлен депутатам сессии.
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