Любое нападение на ядерный объект незаконно - глава МАГАТЭ
13:20 04.03.2023 Источник: Интерфакс
"Любое нападение на ядерный объект незаконно", - приводит его слова иранский телеканал Press TV, отмечая, что ранее угрозы нанесении таких ударов по иранским объектам звучали из США и Израиля.
Глава МАГАТЭ прибыл в Иран накануне вечером. Он провел встречи с главой иранского Агентства по ядерной энергии Мохаммадом Эслами, а также с группой иранских ученых-ядерщиков. Это четвертый визит Гросси в Иран с тех пор, как в декабре 2019 года он возглавил агентство. Визит проходит в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое намечено на понедельник.
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