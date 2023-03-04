В Сбере рассказали об использовании технологии дипфейк мошенниками
14:25 04.03.2023
По его словам, был зафиксирован случай, когда бухгалтер одного из предприятий получила сообщение от своего директора, чтобы она срочно связалась с ним по видеосвязи. «Там находился дипфейк, а она глубоко была убеждена, что это ее директор», – продолжил Станислав Кузнецов. Далее фейковый руководитель сообщает подчиненной, что есть поручение от высшего руководства срочно перевести 100 тыс. долл. «Бухгалтер безукоризненно выполняет его поручение и буквально через час-два с ужасом понимает, что сотворила», – добавил зампред Сбера.
Цель Сбера – сделать так, чтобы технология распознавания дипфейков стала доступна в автоматизированном режиме, отметил Станислав Кузнецов. «Если установить на вашем телеканале («Россия 24». – «НГ») нашу технологию, вы можете всегда совершенно точно определить, есть ли подмена изображения, это дипфейк или не дипфейк. Наша цель, чтобы это происходило в автоматизированном режиме, чтобы не надо было включать никаких кнопок, а сразу загоралась лампочка, что здесь есть какой-то риск», – пояснил он.
Сбер в 2022 году запатентовал два изобретения, позволяющих выявлять дипфейки. Эффективность системы при замерах составила 98%. Разработанные технологии защищают от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection, выявляют информационные атаки на ранних стадиях для борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечивают защиту переговоров по видео-конференц-связи.
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