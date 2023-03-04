В Сбере рассказали об использовании технологии дипфейк мошенниками

14:25

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью каналу «Россия 24» рассказал, как технология дипфейк может использоваться мошенниками.

По его словам, был зафиксирован случай, когда бухгалтер одного из предприятий получила сообщение от своего директора, чтобы она срочно связалась с ним по видеосвязи. «Там находился дипфейк, а она глубоко была убеждена, что это ее директор», – продолжил Станислав Кузнецов. Далее фейковый руководитель сообщает подчиненной, что есть поручение от высшего руководства срочно перевести 100 тыс. долл. «Бухгалтер безукоризненно выполняет его поручение и буквально через час-два с ужасом понимает, что сотворила», – добавил зампред Сбера.

Цель Сбера – сделать так, чтобы технология распознавания дипфейков стала доступна в автоматизированном режиме, отметил Станислав Кузнецов. «Если установить на вашем телеканале («Россия 24». – «НГ») нашу технологию, вы можете всегда совершенно точно определить, есть ли подмена изображения, это дипфейк или не дипфейк. Наша цель, чтобы это происходило в автоматизированном режиме, чтобы не надо было включать никаких кнопок, а сразу загоралась лампочка, что здесь есть какой-то риск», – пояснил он.

Сбер в 2022 году запатентовал два изобретения, позволяющих выявлять дипфейки. Эффективность системы при замерах составила 98%. Разработанные технологии защищают от кибератак с обходом систем Face Recognition и Liveness Detection, выявляют информационные атаки на ранних стадиях для борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечивают защиту переговоров по видео-конференц-связи.