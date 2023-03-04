Великобритания собирается выслать из страны всех нелегальных мигрантов - СМИ

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании готовится представить законопроект, который позволит высылать из страны всех нелегальных мигрантов, которые переправляются в страну через пролив Ла-Манш на надувных лодках. Об этом сообщает в субботу газета «Таймс».



По данным издания, премьер-министр страны Риши Сунак и глава МВД Суэлла Браверман официально объявят об этом на следующей неделе. «Таймс» указывает, что предлагаемый билль лишит нелегалов права на рассмотрение их прошений об убежище в Великобритании. Сейчас это право дает им возможность остаться в стране как минимум на время рассмотрения их запросов и апелляций, которое может достигать нескольких лет. Теперь же всех, незаконно прибывающих в страну опасным морским путем, власти намерены сразу высылать в Руанду, с которой было заключено соответствующее соглашение, или в другие «безопасные третьи страны».



Британские обозреватели отмечают, что планы консервативного правительства столкнутся с ожесточенным сопротивлением со стороны правозащитников. Запущенная еще кабинетом Бориса Джонсона программа отправки нелегалов в Руанду так и не начала работать из-за позиции, занятой Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Некоторые из британских политиков в этой связи заявляли о том, что Великобритания должна выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), однако Сунак пока сопротивляется этому шагу.





