Литва: Из 900 учителей русского языка почти 250 решили переквалифицироваться

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желание приобрести дополнительную педагогическую квалификацию в связи с уменьшением нагрузки выразили около 250 из 900 учителей русского языка общеобразовательных школ Литвы. Об этом в субботу сообщило министерство образования балтийской республики.



«Специальный вопросник по переквалификации заполнили 375 учителей русского языка, из них 247 человек указали, что хотели бы получить дополнительную педагогическую квалификацию», — отмечается в сообщении. Некоторые написали, что у них, помимо преподавания русского языка, уже есть другая квалификация.



