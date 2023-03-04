Литва: Из 900 учителей русского языка почти 250 решили переквалифицироваться
15:20 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Специальный вопросник по переквалификации заполнили 375 учителей русского языка, из них 247 человек указали, что хотели бы получить дополнительную педагогическую квалификацию», — отмечается в сообщении. Некоторые написали, что у них, помимо преподавания русского языка, уже есть другая квалификация.
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