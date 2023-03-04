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В Херсонской области усилят защиту от террористических угроз

16:10 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. В регионе будут усилены блокпосты и патрули, а также контроль линии боевого соприкосновения, написал в своем Telegram-канале в субботу врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.

«Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные со своей стороны усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности», — написал он.


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