В Херсонской области усилят защиту от террористических угроз

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меры защиты от возможных террористических угроз усилят в Херсонской области после теракта в Брянской области. В регионе будут усилены блокпосты и патрули, а также контроль линии боевого соприкосновения, написал в своем Telegram-канале в субботу врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.



«Дал поручение усилить защиту Херсонской области от возможных террористических проявлений. Будут усилены внутренние блокпосты и патрули, активизированы мероприятия по выявлению пособников террористов и признаков подготовки терактов. Военные со своей стороны усилят контроль линии боевого соприкосновения и прилегающей местности», — написал он.





