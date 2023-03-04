Для семьи раненого мальчика Губернатор Брянской области купит дом на свои личные средства

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на свои личные средства приобретет новый дом для семьи десятилетнего мальчика Федора, который получил огнестрельное ранение при нападении 2 марта украинских диверсантов на село в приграничном районе. Об этом глава региона в субботу сообщил в эфире телеканала «Россия-24».



«Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший», — сказал губернатор маме ребенка.



Отмечается, что дом, в котором сейчас проживает семья Федора, еще до атаки украинских диверсантов был поврежден пожаром. Он лишен многих удобств.



