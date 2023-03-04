Румыния не давала согласие США на создание новой военной базы в дельте Дуная - заявление

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Румынии опровергло опровергло появившиеся в различных местных изданиях публикации о планах предоставить США военную базу в районе дельты Дуная.

«Сообщаем о фейковом сообщении, в котором без каких-либо реальных оснований проводится идея, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Подобное соглашение никогда не обсуждалось», — написала в субботу в соцсети пресс-служба ведомства.