Румыния не давала согласие США на создание новой военной базы в дельте Дуная - заявление
19:00 04.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сообщаем о фейковом сообщении, в котором без каких-либо реальных оснований проводится идея, что правительства Румынии и США заключили секретное соглашение о строительстве военной базы в дельте Дуная. Подобное соглашение никогда не обсуждалось», — написала в субботу в соцсети пресс-служба ведомства.
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