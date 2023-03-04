Власти Ирана собираются допустить МАГАТЭ до проверок

20:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран намерен позволить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, условия будут согласованы в ходе дальнейших обсуждений. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление исламской республики и МАГАТЭ.Отмечается, что техническая встреча пройдет в ближайшее время в Тегеране.



Иран «на высоком уровне» заверил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы, а также намерен продолжать технические обсуждения. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на доклад организации. Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заверения со стороны исламской республики.



