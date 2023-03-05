Восьмого марта погоду будет "бросать" их холода в жар
09:00 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ночь на 8 марта ожидается морозная погода — до минус 5-10 градусов. Такая температура по климату бывает в начале января, но уже днем заметно потеплеет. Прогнозируется минус 3 — плюс 2 градуса. Все будет в этот день необычно, красиво интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — рассказал он.
НОВОСТИ
- 09:45 05.03.2023
- Нацбезопасность Китая будет строиться с расчетом на наихудший сценарий - доклад
- 09:30 05.03.2023
- Вопрос о приеме Швеции и Финляндии в НАТО не может быть решен «автоматически» - пикер Госсобрания Венгрии
- 09:10 05.03.2023
- МИД РФ готовит соглашение с 11-ю странами о безвизовых поездках
- 20:48 04.03.2023
- Власти Ирана собираются допустить МАГАТЭ до проверок
- 19:00 04.03.2023
- Румыния не давала согласие США на создание новой военной базы в дельте Дуная - заявление
- 18:04 04.03.2023
- Собянин: Москвичи исполнили более 1000 желаний подопечных благотворительных фондов в рамках акции "Добрая елка"
- 17:50 04.03.2023
- Для семьи раненого мальчика губернатор Брянской области купит дом на свои личные средства
- 17:36 04.03.2023
- Мэр Собянин: В 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва» разместились еще 25 высокотехнологичных компаний
- 17:10 04.03.2023
- Деятельность МАГАТЭ должна быть независимой - президент Ирана
- 16:50 04.03.2023
- Для защиты границы Курская область получит дополнительные силы от Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать