Восьмого марта погоду будет "бросать" их холода в жар

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По-январски холодная ночь и резкое потепление до плюс 2 градусов днем прогнозируются в Москве 8 марта. Погода будет переменчивой и необычной в этот день, как характер женщины, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на 8 марта ожидается морозная погода — до минус 5-10 градусов. Такая температура по климату бывает в начале января, но уже днем заметно потеплеет. Прогнозируется минус 3 — плюс 2 градуса. Все будет в этот день необычно, красиво интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день», — рассказал он.