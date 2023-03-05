Нацбезопасность Китая будет строиться с расчетом на наихудший сценарий - доклад

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут проводить политику по обеспечению национальной безопасности с учетом наихудших возможных сценариев. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье правительственном докладе о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проекте на 2023 год.

«Необходимо упрочить основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, с помощью новой архитектуры безопасности обеспечить новую архитектуру развития, — подчеркивается в документе, обнародованном во время открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва. — Необходимо всегда быть готовыми к худшему сценарию, придерживаться курса на одновременное решение как поверхностных, так и глубинных проблем».