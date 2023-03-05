Варшава продолжает упрекать Берлин в недостаточной скорости поставок оружия Киеву - СМИ

14:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напряженность, возникшая в отношениях между Польшей и Германией, может помешать поставкам оружия и военной техники Киеву. Такое мнение выразило в воскресенье агентство Блумберг.

Согласно агентству, пока союзники по НАТО «демонстрируют единство» в своем стремлении оказать поддержку Украине, «размолвка» в отношениях между Германией и Польшей «рискует подорвать совместные усилия по снабжению киевских сил» оружием и военной техникой. По наблюдениям агентства, «споры между Варшавой и Берлином из-за [поставок Киеву] ракет, танков и запасных частей вышли на новый уровень», а в последнее время из Варшавы звучат упреки в адрес Берлина в связи с задержкой процесса отправки танков на Украину. В связи с этим Блумберг цитирует неназванного чиновника, по словам которого в Варшаве считают, что «Германия в большей мере сосредоточена на соперничестве с Польшей за получение похвалы от международных игроков, <…> чем на предоставлении Киеву всего, что ему нужно».