Шольц: Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для Украины после наступления мира
19:30 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира», — сказал он.
Шольц добавил, что западные страны не возражают против вступления Украины в ЕС в целом, однако для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям. «Мы сказали им, что они могут проводить процесс по вступлению в Европейский союз, — указал канцлер ФРГ. — Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые для нас важны».
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