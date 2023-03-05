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Шольц: Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для Украины после наступления мира

19:30 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу Си-эн-эн.

«Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира», — сказал он.

Шольц добавил, что западные страны не возражают против вступления Украины в ЕС в целом, однако для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям. «Мы сказали им, что они могут проводить процесс по вступлению в Европейский союз, — указал канцлер ФРГ. — Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые для нас важны».

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