Шольц: Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для Украины после наступления мира

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу Си-эн-эн.

«Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира», — сказал он.

Шольц добавил, что западные страны не возражают против вступления Украины в ЕС в целом, однако для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям. «Мы сказали им, что они могут проводить процесс по вступлению в Европейский союз, — указал канцлер ФРГ. — Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые для нас важны».