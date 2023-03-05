Канцлер ФРГ объявил об энергонезависимости Германии от России
20:00 05.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, — подчеркнул Шольц. — Но мы это сделали путем увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительства новых портов на северном побережье Германии, применения дольше, чем мы планировали, угольных электростанций, а также использования атомных электростанций <…>».
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