Канцлер ФРГ объявил об энергонезависимости Германии от России

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России, это не привело к экономическому кризису в стране. С таким заявлением он выступил в интервью журналистам американского телеканала Си-эн-эн, которое вышло в эфир в воскресенье.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, — подчеркнул Шольц. — Но мы это сделали путем увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительства новых портов на северном побережье Германии, применения дольше, чем мы планировали, угольных электростанций, а также использования атомных электростанций <…>».