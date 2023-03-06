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Страны Африки вправе использовать ЧВК «Вагнер» для поддержания безопасности — президент Бенина

09:05 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Африканские государства правомочны прибегать к услугам частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», для обеспечения собственной безопасности. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью французскому телеканалу Эль-се-и президент Бенина Патрис Талон.

«Если миссия ЧВК „Вагнер“ связана исключительно с обеспечением безопасности страны, то африканские государства, не имеющие собственного персонала для выполнения таких задач, правомочны прибегать к услугам частной военной компании», — отметил Талон.

Он подчеркнул, что «Вагнер» — частная компания, предоставляющая услуги в сфере безопасности, а это «не является предосудительным». Талон напомнил, что подобные частные военные компании есть, например, и в США.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала, готова ли его страна помочь Франции противодействовать ЧВК «Вагнер», Талон заявил, что «Бенин не может быть союзником Франции против России или какой-либо другой страны».

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