Страны Африки вправе использовать ЧВК «Вагнер» для поддержания безопасности — президент Бенина
09:05 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Африканские государства правомочны прибегать к услугам частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», для обеспечения собственной безопасности. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью французскому телеканалу Эль-се-и президент Бенина Патрис Талон.
«Если миссия ЧВК „Вагнер“ связана исключительно с обеспечением безопасности страны, то африканские государства, не имеющие собственного персонала для выполнения таких задач, правомочны прибегать к услугам частной военной компании», — отметил Талон.
Он подчеркнул, что «Вагнер» — частная компания, предоставляющая услуги в сфере безопасности, а это «не является предосудительным». Талон напомнил, что подобные частные военные компании есть, например, и в США.
Отвечая на вопрос ведущего телеканала, готова ли его страна помочь Франции противодействовать ЧВК «Вагнер», Талон заявил, что «Бенин не может быть союзником Франции против России или какой-либо другой страны».
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