09:20 Источник: Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние пару месяцев потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) ряд самых подготовленных армейских подразделений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди украинских офицеров.

По их утверждению, речь идет о разгроме боеспособных частей. Также отмечается, что Киев перебросил в город подразделения с разным уровнем мотивации и подготовки. Как следствие, взаимодействие между ними было усложнено, что стало причиной перехода ряда населенных пунктов под контроль российских войск. Lenta.Ru