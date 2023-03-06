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НОВОСТИ

ВСУ потеряли в Артемовске наиболее подготовленные подразделения - WSJ

09:20 06.03.2023 Источник: Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние пару месяцев потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) ряд самых подготовленных армейских подразделений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди украинских офицеров.

По их утверждению, речь идет о разгроме боеспособных частей. Также отмечается, что Киев перебросил в город подразделения с разным уровнем мотивации и подготовки. Как следствие, взаимодействие между ними было усложнено, что стало причиной перехода ряда населенных пунктов под контроль российских войск.  Lenta.Ru

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