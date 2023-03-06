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НОВОСТИ

Вашингтон и Лондон выступают против встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре

10:00 06.03.2023 Источник: Известия

Лондон и Вашингтон не разделяют стремление Анкары добиться проведения российско-украинских переговоров с участием государственных лидеров для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал «РИА Новости» член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает немало усилий для того, чтобы организовать встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако США, как и Великобритания, не поддерживают соответствующие инициативы.

«Они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — отметил Эрхан.

Еще в начале февраля Эрдоган заявил, что поставки странами Запада военной техники Киеву не приведут к деэскалации. Он подчеркнул, что это будет «на руку оружейным магнатам».  Известия

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