Вашингтон и Лондон выступают против встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре

10:00 Источник: Известия

Лондон и Вашингтон не разделяют стремление Анкары добиться проведения российско-украинских переговоров с участием государственных лидеров для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал «РИА Новости» член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает немало усилий для того, чтобы организовать встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако США, как и Великобритания, не поддерживают соответствующие инициативы.

«Они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — отметил Эрхан.

Еще в начале февраля Эрдоган заявил, что поставки странами Запада военной техники Киеву не приведут к деэскалации. Он подчеркнул, что это будет «на руку оружейным магнатам». Известия