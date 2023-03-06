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Аналитики ожидают рост цен на нефть до $100 за баррель в конце года - Bloomberg

10:05 06.03.2023 Источник: Газета.Ru

Глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри в интервью агентству Bloomberg высказал мнение, что в октябре-декабре этого года ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель.

«Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12-18 месяцев», — отметил эксперт.

Этому, по его словам, будут способствовать рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне отмены КНР пандемийных ограничений, восстановления полноценной работы в стране и прогнозируемой перегрузки глобальных резервных производственных мощностей.

По словам главы Andurand Capital Пьера Андюрана, в последние месяцы нефтяные котировки на мировом рынке сильно упали. Поэтому уже в 2023 году из-за роста спроса на топливо со стороны КНР цена за баррель нефти вновь вырастет до $140.

Ранее Bloomberg сообщил, что самый крупный экспортер нефти, Саудовская Аравия, объявила о росте апрельских цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы.  Газета.Ru

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