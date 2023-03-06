ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
10:20 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского предпринимателя — миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний „Царьград“ Константина Малофеева», — сообщили в ЦОС.
«Организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т. н. Русского добровольческого корпуса, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины гражданин РФ Капустин Денис 1984 г. р. Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — сообщили в ФСБ. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в спецслужбе.
НОВОСТИ
- 10:32 06.03.2023
- Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артемовска — Bild
- 09:00 06.03.2023
- Три ракеты сбиты в Белгородской области, пострадал мужчина — губернатор
- 14:38 05.03.2023
- Варшава продолжает упрекать Берлин в недостаточной скорости поставок оружия Киеву - СМИ
- 12:30 05.03.2023
- Президент Сербии подтвердил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине
- 19:00 04.03.2023
- Румыния не давала согласие США на создание новой военной базы в дельте Дуная - заявление
- 20:47 03.03.2023
- США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
- 19:21 03.03.2023
- МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию
- 16:17 03.03.2023
- В Енакиеве упал военный самолет — мэр
- 14:32 03.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов
- 12:05 03.03.2023
- Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать