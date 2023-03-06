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ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева

10:20 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского предпринимателя — миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний „Царьград“ Константина Малофеева», — сообщили в ЦОС.

«Организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т. н. Русского добровольческого корпуса, участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины гражданин РФ Капустин Денис 1984 г. р. Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», — сообщили в ФСБ. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, отметили в спецслужбе.

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