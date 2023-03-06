Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артемовска — Bild
10:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) вызвала споры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета «Бильд» со ссылкой на источники.
По их данным, Залужный несколько недель назад говорил Зеленскому о необходимости отступления украинских войск из Артемовска. Однако у президента Украины была принципиально другая позиция по этому вопросу. Кроме того, источник сообщил газете, что окружение Зеленского уверено в необходимости удерживать Артемовск до последнего из-за политических соображений. В то же время украинский военный аналитик на условиях анонимности заявил изданию, что ВС Украины в этом вопросе, вероятнее всего, поддерживают Залужного.
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