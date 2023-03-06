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НОВОСТИ

Мэр Собянин: Новая поликлиника в Дмитровском районе будет обслуживать 66 тыс. москвичей

10:24 06.03.2023

В Дмитровском районе начала действовать детско-взрослая поликлиника, которая будет обслуживать 66 тыс. жителей Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, здание оснастили современным оборудованием, амбулатория станет работать по новому московскому стандарту обслуживания посетителей поликлиник. «В семиэтажной поликлинике, рассчитанной на 750 посещений в смену, есть комфортные зоны ожидания и игровые для малышей, - написал градоначальник в своем Telegram-канале. - Для врачей и медсестер оборудованы комнаты отдыха. У взрослого и детского блоков отдельные входы, что исключает пересечение потоков пациентов».

Модернизированные по новому московскому стандарту поликлиники гораздо удобнее для посетителей и врачей, чем старые. В современных зданиях кабинеты часто посещаемых специалистов и дежурных врачей размещены на нижних этажах, менее востребованные и административные - выше. Пациентов встречают администраторы, которые помогают им записаться на прием и решить возникающие проблемы. Также новые поликлиники оснащены современным медицинским оборудованием.

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