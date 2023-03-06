Каждый украинец должен иметь автомат под кроватью, считает глава Минобороны страны

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огнестрельное оружие должно быть у каждого украинца, а культура военной профессии должна стать трендом. Об этом в опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию «Лига» заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения. <…> Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает», — сказал министр, рассуждая о необходимости введения военной подготовки в стране.

По мнению Резникова, каждый молодой человек с 18 лет должен проходить специальные курсы подготовки по тактической медицине, стрельбе и инженерной подготовке. «Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай», — сказал он, заметив, что все должны ходить в тир. «Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», — считает министр.

Резников также высказался за возобновление работы военных кафедр в вузах. «Это мои мнения, обсужденные и согласованные с премьер-министром [Украины Денисом Шмыгалем]. Это записано в нашем плане. И это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы сделать. Это четко совпадает с позицией президента [Украины Владимира Зеленского], мы с ним об этом говорили», — заключил министр.