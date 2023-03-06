Каждый украинец должен иметь автомат под кроватью, считает глава Минобороны страны
11:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Огнестрельное оружие должно быть у каждого украинца, а культура военной профессии должна стать трендом. Об этом в опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию «Лига» заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения. <…> Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает», — сказал министр, рассуждая о необходимости введения военной подготовки в стране.
По мнению Резникова, каждый молодой человек с 18 лет должен проходить специальные курсы подготовки по тактической медицине, стрельбе и инженерной подготовке. «Дальше он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай», — сказал он, заметив, что все должны ходить в тир. «Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», — считает министр.
Резников также высказался за возобновление работы военных кафедр в вузах. «Это мои мнения, обсужденные и согласованные с премьер-министром [Украины Денисом Шмыгалем]. Это записано в нашем плане. И это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы сделать. Это четко совпадает с позицией президента [Украины Владимира Зеленского], мы с ним об этом говорили», — заключил министр.
Новости
- 11:05 06.03.2023
- Болгария через посредников направила на Украину оружие на сумму более $1 млрд — СМИ
- 10:32 06.03.2023
- Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артемовска — Bild
- 10:24 06.03.2023
- Мэр Собянин: Новая поликлиника в Дмитровском районе будет обслуживать 66 тыс. москвичей
- 10:20 06.03.2023
- ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
- 10:05 06.03.2023
- Аналитики ожидают рост цен на нефть до $100 за баррель в конце года - Bloomberg
- 10:00 06.03.2023
- Вашингтон и Лондон выступают против встречи Путина и Зеленского, заявили в Анкаре
- 09:58 06.03.2023
- Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4 с половиной триллиона рублей
- 09:32 06.03.2023
- На Сахалине в море унесло льдину с рыбаками
- 09:20 06.03.2023
- ВСУ потеряли в Артемовске наиболее подготовленные подразделения - WSJ
- 09:05 06.03.2023
- Страны Африки вправе использовать ЧВК «Вагнер» для поддержания безопасности — президент Бенина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать