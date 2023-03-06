Болгария через посредников направила на Украину оружие на сумму более $1 млрд — СМИ
11:05 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария за два года поставила Киеву вооружения общей стоимостью более миллиарда долларов через третьи страны. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник расследовании портала «Юрактив».
По этим данным, «косвенная» продажа оружия и боеприпасов Украине имела место еще до начала специальной военной операции в феврале 2022 года вопреки официальной позиции болгарских властей. «Болгарские компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским клиентам, потому что существует практика реализации сделок через зарубежные программы», — цитирует издание бывшего депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаламанова. По его словам, поставки болгарских вооружений Киеву финансируются в основном Великобританией, Польшей и США.
Болгарская оружейная промышленность в 2022 году отметила рекордные продажи продукции за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда оружие отправлялось на Украину, уточняет издание. Крупнейшие государственные заводы по производству вооружений отчитались о 100% росте продаж, а стоимость разрешений на экспорт оружия, выданных Болгарией с февраля 2022 года, оценивается в 1,1-1,3 млрд евро. При этом в министерстве экономики и промышленности страны утверждают, что с 24 февраля 2022 года по январь 2023-го «на рассмотрение комиссии по экспортному контролю не поступало заявок на внешнеторговые сделки с украинскими компаниями и государственными учреждениями, соответственно экспортные разрешения на этот период не выдавались».
В январе президент Болгарии Румен Радев предостерег от наращивания военной помощи Украине, заявив, что это может привести к глобальному конфликту. Он также добавил, что София не должна посылать оружие и поддерживать конфликт.
В середине января германское издание «Вельт» информировало о тайных поставках боеприпасов Болгарией Киеву. Газета сообщила, что весной прошлого года София обеспечила до трети потребностей вооруженных сил Украины на начальном этапе конфликта.
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