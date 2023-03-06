В России выявили 11 163 случая заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 163, летальных исходов из-за ковида — на 38. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 559 случаев заражения и 43 смерти, всего с начала пандемии — 22 353 291 и 396 336 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 166 против 8 936 днем ранее, до 21 686 422.