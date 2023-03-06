Польская Orlen будет требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen («Орлен») намерена требовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок в республику нефти. Об этом заявил в понедельник глава компании Даниэль Обайтек в эфире радиостанции «Зет».

«Мы будем над этим работать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, потребовала ли компания от российской стороны компенсации.

«Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить», — добавил Обайтек. «Мы точно будем в этой области предъявлять претензии», — констатировал он.