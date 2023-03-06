Польская Orlen будет требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти
11:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen («Орлен») намерена требовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок в республику нефти. Об этом заявил в понедельник глава компании Даниэль Обайтек в эфире радиостанции «Зет».
«Мы будем над этим работать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, потребовала ли компания от российской стороны компенсации.
«Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить», — добавил Обайтек. «Мы точно будем в этой области предъявлять претензии», — констатировал он.
НОВОСТИ
- 12:32 06.03.2023
- В Москве выявили 1 588 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 06.03.2023
- Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за возвращение суверенитета над Мальвинами
- 12:05 06.03.2023
- Первые французские танки прибудут на Украину в ближайшие дни — Министерство ВС Франции
- 12:00 06.03.2023
- Никаких вариантов по статусу ЗАЭС обсуждаться не будет, она российская — Балицкий
- 11:20 06.03.2023
- В России выявили 11 163 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 06.03.2023
- Болгария через посредников направила на Украину оружие на сумму более $1 млрд — СМИ
- 11:00 06.03.2023
- Каждый украинец должен иметь автомат под кроватью, считает глава Минобороны страны
- 10:32 06.03.2023
- Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артемовска — Bild
- 10:24 06.03.2023
- Мэр Собянин: Новая поликлиника в Дмитровском районе будет обслуживать 66 тыс. москвичей
- 10:20 06.03.2023
- ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать