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Никаких вариантов по статусу ЗАЭС обсуждаться не будет, она российская — Балицкий

12:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие варианты урегулирования ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), предполагающие объявление ее некой «зоной», обсуждаться не будут, станция является российской собственностью. Об этом заявил в понедельник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Предлагали неоднократно нам разного рода „механизмы урегулирования“, но все они были связаны с объявлением [станции] какой-то „зоной“. По станции все вопросы сняты. Указом президента [РФ Владимира Путина] атомная станция передана в российскую собственность. Никаких больше вопросов быть не может. Вопрос закрыт. Станция российская, и она будет работать в интересах Запорожской области и территории Российской Федерации. Никаких вопросов мы обсуждать не будем», — сказал он в эфире телеканала «Крым-24».

Балицкий подчеркнул, что АЭС сможет полноценно работать, когда линия соприкосновения будет отодвинута настолько, чтобы украинские войска не смогли вести по ней огонь.

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