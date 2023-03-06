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Первые французские танки прибудут на Украину в ближайшие дни — Министерство ВС Франции

12:05 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия французских колесных танков AMX-10 RC («А-эм-экс-10 эр-се») для Украины уже в пути и прибудет в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива.

«Франция анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе», — заявил он в эфире телеканала «Бэ-эф-эм бизнес», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Шивы, машины будут доставлены «в ближайшие дни». Он отказался назвать точное количество поставляемой Киеву техники, заявив, что «это секретная информация». В то же время, отвечая на вопрос о возможности поставки более тяжело бронированной техники он заметил, что этим занимаются партнеры Франции.

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