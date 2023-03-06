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Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за возвращение суверенитета над Мальвинами

12:20 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентина справедливо борется за возвращение своего суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, которые считаются британской заморской территорией, заявил замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он напомнил о выходе Аргентины из соглашения с Великобританией о ведении административно-хозяйственной деятельности на Мальвинах.

«Бумажка по историческим меркам довольно свежая — 2016 года. А вот в политическом плане она протухла и смердит (как, впрочем, и все, к чему прикасалась чумная рука Лондона). Нацеленность Буэнос-Айреса на продолжение справедливой борьбы за возвращение суверенитета над спорными территориями ярко проявила курс на укрепление правосубъектности государств и их борьбу с постыдными современными практиками неоколониализма, от которых продолжают страдать многие страны», — написал политик в статье, опубликованной в понедельник на сайте «Единой России».

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