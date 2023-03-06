В Москве выявили 1 588 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 588 против 2 056 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 433 028 случаев заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 48 273 смерти. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 934, до 3 232 736.
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