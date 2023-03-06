ВС РФ уничтожили новейшим высокоточным боеприпасом пункт ремонта техники ВСУ в Авдеевке
13:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения высокоточными боеприпасами нового поколения ангара по ремонту военной техники и пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.
«Боеприпас был применен по установленному разведкой и доразведанному с помощью беспилотного летательного аппарата ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику и проводили ее обслуживание и ремонт», — рассказали в военном ведомстве в понедельник журналистам.
На опубликованном видео видно, что высокоточный боеприпас попал в центр ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри строения. Как отметил в Минобороны РФ, при ударе была уничтожена и выведена из строя находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ.
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