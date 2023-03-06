Показатели смертности в 2022 году вернулись к допандемийным — Мурашко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение количества заболевших коронавирусом в России в 2022 году способствовало возвращению показателей смертности к допандемийным. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Снижающееся количество заболевших ковидом в 2022 году с мая месяца позволило уже практически перейти в плановый режим работы медицинских организаций и <…> по показателям смертности вернуться к допандемийному периоду, хотя количество пациентов все-таки сохраняется», — сказал он на заседании Госдумы по охране здоровья.