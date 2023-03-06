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Решения насчет федерального округа для новых регионов пока нет — Песков

14:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти пока не приняли решение насчет того, нужен ли отдельный федеральный округ для новых регионов, сейчас изучаются различные варианты, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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