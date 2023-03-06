Решения насчет федерального округа для новых регионов пока нет — Песков
14:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти пока не приняли решение насчет того, нужен ли отдельный федеральный округ для новых регионов, сейчас изучаются различные варианты, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 13:52 06.03.2023
- Собянин: За 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок
- 13:32 06.03.2023
- РФ вместе с другими странами может разрушить неоколониальные планы Запада — Медведев
- 13:20 06.03.2023
- Иран не нуждается в покупке российских ЗРК С-400 - министр обороны
- 13:05 06.03.2023
- Показатели смертности в 2022 году вернулись к допандемийным — Мурашко
- 13:00 06.03.2023
- ВС РФ уничтожили новейшим высокоточным боеприпасом пункт ремонта техники ВСУ в Авдеевке
- 12:32 06.03.2023
- В Москве выявили 1 588 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 06.03.2023
- Медведев назвал справедливой борьбу Аргентины за возвращение суверенитета над Мальвинами
- 12:05 06.03.2023
- Первые французские танки прибудут на Украину в ближайшие дни — Министерство ВС Франции
- 12:00 06.03.2023
- Никаких вариантов по статусу ЗАЭС обсуждаться не будет, она российская — Балицкий
- 11:32 06.03.2023
- Польская Orlen будет требовать от России компенсаций за прекращение поставок нефти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать