Решения насчет федерального округа для новых регионов пока нет — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти пока не приняли решение насчет того, нужен ли отдельный федеральный округ для новых регионов, сейчас изучаются различные варианты, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются. Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.