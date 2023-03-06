Судьба «Северных потоков» будет решаться акционерами и «Газпромом» — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» и акционеры будут принимать решения о судьбе трубопроводов «Северный поток», от Кремля на эту тему рекомендаций компании не будет. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о будущем «Северных потоков», представитель Кремля посоветовал обращаться в «Газпром», который «является акционером этого международного проекта». «И, конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами — это международный проект», — подчеркнул Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, будут ли рекомендации от Кремля «Газпрому» на этот счет. «В первую очередь нужно обращаться в „Газпром“, — повторил представитель Кремля.