ВКС России сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8, а ПВО РФ — МиГ-29 ВСУ
14:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою сбила самолет Су-27, а также вертолет Ми-8 ВСУ, средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — сказал он в понедельник на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
Также, по его словам, средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.
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