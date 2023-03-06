ВКС России сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8, а ПВО РФ — МиГ-29 ВСУ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою сбила самолет Су-27, а также вертолет Ми-8 ВСУ, средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — сказал он в понедельник на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Также, по его словам, средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.