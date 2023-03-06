Обмен заключенными между Ираном и Бельгией не состоится из-за позиции Брюсселя — МИД ИРИ
15:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение об обмене заключенными между Ираном и Бельгией не было реализовано из-за позиции бельгийской стороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Насер Канани Чафи.
«К сожалению, из-за изменений подхода Бельгии соглашение было заморожено, — отметил Канани. — Что касается задержанного в Бельгии иранского дипломата, то мы неоднократно заявляли, что арест, расследование, суд и приговор были незаконны и являются вопиющим нарушением Венской конвенции [о дипломатических сношениях]. Мы надеемся на прогресс в деле этого дипломата».
Асадулла Асади, получивший дипломатическую аккредитацию в Брюсселе, был приговорен бельгийским судом к 20 годам лишения свободы в феврале 2021 года по обвинению в подготовке террористического акта на территории Франции. В ходе судебных слушаний утверждалось, что иранский дипломат и трое его сообщников якобы намеревались взорвать бомбу во время проведения близ Парижа демонстрации поддерживаемой США группировки контрреволюционной оппозиции «Организация моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э хальк»). Сам Асади отверг все обвинения, отказался присутствовать на заседаниях суда, а после вынесения приговора не подал апелляцию на судебное решение, мотивировав свое поведение дипломатической неприкосновенностью.
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