Обмен заключенными между Ираном и Бельгией не состоится из-за позиции Брюсселя — МИД ИРИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение об обмене заключенными между Ираном и Бельгией не было реализовано из-за позиции бельгийской стороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Насер Канани Чафи.

«К сожалению, из-за изменений подхода Бельгии соглашение было заморожено, — отметил Канани. — Что касается задержанного в Бельгии иранского дипломата, то мы неоднократно заявляли, что арест, расследование, суд и приговор были незаконны и являются вопиющим нарушением Венской конвенции [о дипломатических сношениях]. Мы надеемся на прогресс в деле этого дипломата».

Асадулла Асади, получивший дипломатическую аккредитацию в Брюсселе, был приговорен бельгийским судом к 20 годам лишения свободы в феврале 2021 года по обвинению в подготовке террористического акта на территории Франции. В ходе судебных слушаний утверждалось, что иранский дипломат и трое его сообщников якобы намеревались взорвать бомбу во время проведения близ Парижа демонстрации поддерживаемой США группировки контрреволюционной оппозиции «Организация моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э хальк»). Сам Асади отверг все обвинения, отказался присутствовать на заседаниях суда, а после вынесения приговора не подал апелляцию на судебное решение, мотивировав свое поведение дипломатической неприкосновенностью.