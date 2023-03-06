0
0
75
НОВОСТИ

Обмен заключенными между Ираном и Бельгией не состоится из-за позиции Брюсселя — МИД ИРИ

15:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение об обмене заключенными между Ираном и Бельгией не было реализовано из-за позиции бельгийской стороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Насер Канани Чафи.

«К сожалению, из-за изменений подхода Бельгии соглашение было заморожено, — отметил Канани. — Что касается задержанного в Бельгии иранского дипломата, то мы неоднократно заявляли, что арест, расследование, суд и приговор были незаконны и являются вопиющим нарушением Венской конвенции [о дипломатических сношениях]. Мы надеемся на прогресс в деле этого дипломата».

Асадулла Асади, получивший дипломатическую аккредитацию в Брюсселе, был приговорен бельгийским судом к 20 годам лишения свободы в феврале 2021 года по обвинению в подготовке террористического акта на территории Франции. В ходе судебных слушаний утверждалось, что иранский дипломат и трое его сообщников якобы намеревались взорвать бомбу во время проведения близ Парижа демонстрации поддерживаемой США группировки контрреволюционной оппозиции «Организация моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э хальк»). Сам Асади отверг все обвинения, отказался присутствовать на заседаниях суда, а после вынесения приговора не подал апелляцию на судебное решение, мотивировав свое поведение дипломатической неприкосновенностью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 06.03.2023
Жители города Запорожья помогают корректировать удары по военным объектам ВСУ — Рогов
0
66
15:18 06.03.2023
Сергей Собянин: Подготовка к запуску МЦД-4 идет полным ходом
0
82
15:12 06.03.2023
Глава Мюнхенской конференции предложил «серьезно задуматься» о членстве Украины в НАТО
0
97
14:32 06.03.2023
ВКС России сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8, а ПВО РФ — МиГ-29 ВСУ
0
102
14:12 06.03.2023
Судьба «Северных потоков» будет решаться акционерами и «Газпромом» — Песков
0
101
14:00 06.03.2023
Решения насчет федерального округа для новых регионов пока нет — Песков
0
198
13:52 06.03.2023
Собянин: За 5 дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 млн поездок
0
196
13:32 06.03.2023
РФ вместе с другими странами может разрушить неоколониальные планы Запада — Медведев
0
260
13:20 06.03.2023
Иран не нуждается в покупке российских ЗРК С-400 - министр обороны
0
256
13:05 06.03.2023
Показатели смертности в 2022 году вернулись к допандемийным — Мурашко
0
234

Возврат к списку