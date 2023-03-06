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НОВОСТИ

Глава Мюнхенской конференции предложил «серьезно задуматься» о членстве Украины в НАТО

15:12 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Кристоф Хойсген считает, что Запад должен серьезно обсудить возможность вступления Украины в НАТО.

«Я думаю, что мы должны серьезно задуматься над членством [Украины] в НАТО», — приводит в понедельник его слова телеканал «Вельт». С точки зрения Хойсгена, только Североатлантический альянс может дать Киеву достойные доверия гарантии безопасности. На заверения Москвы «нельзя положиться», считает он.

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