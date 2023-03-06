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НОВОСТИ

Жители города Запорожья помогают корректировать удары по военным объектам ВСУ — Рогов

15:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители контролируемого Киевом города Запорожья помогают силам РФ координировать удары по украинским военным объектам. Об этом в понедельник заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это показатель героизма людей, которые, будучи мирными и не имея возможности в военном плане действовать, все равно хотя бы координируют наши удары и поддерживают нас», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Рогов подчеркнул, что «таких людей большинство в Запорожье».

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