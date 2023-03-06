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НОВОСТИ

Белорусский суд заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам заключения

16:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский городской суд в понедельник заочно признал находящуюся за рубежом экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом из зала заседаний передает корр. ТАСС.

В частности, Тихановская признана виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату государственной власти.

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