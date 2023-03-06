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Офис Зеленского утверждает, что Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске

16:32 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) и усиление позиций в городе. Об этом в понедельник заявила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского после появления в СМИ информации о разногласиях между Зеленским и Залужным.

Зеленский, проводя ставку верховного главнокомандующего, на которой, в частности, «особенно подробно» обсуждалась ситуация в Артемовске, задал Залужному и Сырскому вопрос о дальнейших действиях ВСУ на этом направлении. «Они [Залужный и Сырский] высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского президента.

Ранее газета «Бильд» со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным. По их данным, Залужный несколько недель назад говорил Зеленскому о необходимости отступления украинских войск из Артемовска. Однако у президента Украины была принципиально другая позиция по этому вопросу.

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