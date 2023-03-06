Британский премьер объявит об увеличении оборонного бюджета страны на $6 млрд — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительство Великобритании Риши Сунак готовится объявить об увеличении оборонного бюджета королевства на 5 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов по текущему курсу). Как сообщила в понедельник на своем сайте газета «Дейли мейл», он может выступить с этим заявлением на выходных в ходе визита в США, где Сунак планирует встретиться с с главой Белого дома Джо Байденом и австралийским премьером Энтони Альбанезе.

По данным британских СМИ, ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес запросил у Минфина дополнительные 10-11 млрд долларов в связи с ростом инфляции и значительным падением курса фунта, а также необходимостью восполнения британских арсеналов, боеприпасы и техника из которых передаются Украине. «Дейли мейл» отмечает, что ожидаемое увеличение оборонного бюджета в ситуации, когда британская экономика балансирует на грани рецессии, окажется намного скромнее.

В 2022 году оборонный бюджет страны составил 48 млрд фунтов (57,6 млрд долларов) в год. В последнее время в Министерстве обороны и парламенте усиливали давление на премьера с тем, чтобы в проект бюджета, который будет представлен 15 марта, были заложены дополнительные суммы для военных. Многократно говорилось о том, что британские запасы ПТРК, средств ПВО и артиллерийских снарядов находятся на критически низкой отметке, и не позволят ВС королевства вести активные боевые действия больше нескольких дней.