Дети имеют право на компенсацию при утрате родителя, если родились после его смерти — КС

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети, родившиеся после смерти одного из своих родителей, в праве рассчитывать на получение компенсации за его утрату, которая произошла по вине того или иного лица. Иное бы противоречило заложенному в нормах Гражданского кодекса РФ смыслу, следует из постановления КС РФ, опубликованного на сайте суда в понедельник.

«Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл пункта 2 статьи 17 ГК Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное истолкование этой нормы в правоприменительной практике», — говорится в документе.