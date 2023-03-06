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НОВОСТИ

Дети имеют право на компенсацию при утрате родителя, если родились после его смерти — КС

17:12 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети, родившиеся после смерти одного из своих родителей, в праве рассчитывать на получение компенсации за его утрату, которая произошла по вине того или иного лица. Иное бы противоречило заложенному в нормах Гражданского кодекса РФ смыслу, следует из постановления КС РФ, опубликованного на сайте суда в понедельник.

«Выявленный в настоящем постановлении конституционно-правовой смысл пункта 2 статьи 17 ГК Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное истолкование этой нормы в правоприменительной практике», — говорится в документе.

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