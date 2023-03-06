Дефицит бюджета РФ в январе–феврале составил 2,58 трлн руб. — Минфин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ в январе — феврале 2023 года предварительно составил 2,58 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

Доходы бюджета, по предварительной оценке, за отчетный период составили 3,16 трлн рублей (на 25% ниже, чем годом ранее). Расходы составили 5,74 трлн рублей (на 52% больше, чем годом ранее).

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе–феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете. Это, в совокупности с использованием/формированием средств ФНБ в случае отклонения размера нефтегазовых доходов от их базового уровня, обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность РФ», — отметили в Минфине.