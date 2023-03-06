Российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе, ведется разбирательство — МО РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские военные обстреляли 5 марта автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате погибли пять человек, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено.

«В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, — сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. — В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен».

Как отмечается в бюллетене, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено. «По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — сказали в ведомстве.