Российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе, ведется разбирательство — МО РФ
19:20 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджанские военные обстреляли 5 марта автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате погибли пять человек, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено.
«В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, — сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. — В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен».
Как отмечается в бюллетене, усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено. «По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 20:00 06.03.2023
- ЦБ РФ продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной валюты
- 18:40 06.03.2023
- МКС уклонилась от космического мусора, увеличив орбиту
- 18:00 06.03.2023
- Дефицит бюджета РФ в январе–феврале составил 2,58 трлн руб. — Минфин
- 17:37 06.03.2023
- Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостов
- 17:32 06.03.2023
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ Transparеncy International
- 17:25 06.03.2023
- СберИндекс и OneTwoTrip: российские туристы стали активнее, но экономнее
- 17:12 06.03.2023
- Дети имеют право на компенсацию при утрате родителя, если родились после его смерти — КС
- 17:00 06.03.2023
- Британский премьер объявит об увеличении оборонного бюджета страны на $6 млрд — СМИ
- 16:32 06.03.2023
- Офис Зеленского утверждает, что Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
- 16:12 06.03.2023
- Два человека погибло в ДТП с автобусом под Псковом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать