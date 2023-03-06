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ЦБ РФ продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной валюты

20:00 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц, следует из сообщения регулятора.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — сообщил регулятор.

Также для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, указал ЦБ.

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