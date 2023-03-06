США отказали в визах ряду делегатов РФ в ООН на сессию по ИКТ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отказали в визах ряду российских делегатов, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.

«США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы (делегации — прим. ТАСС). Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», — подчеркнула дипломат.