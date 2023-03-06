США отказали в визах ряду делегатов РФ в ООН на сессию по ИКТ
20:40 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США отказали в визах ряду российских делегатов, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.
«США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы (делегации — прим. ТАСС). Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», — подчеркнула дипломат.
НОВОСТИ
- 21:20 06.03.2023
- ВСУ будут сражаться за Артемовск до конца, они создали для этого 4 группировки — Пригожин
- 20:00 06.03.2023
- ЦБ РФ продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной валюты
- 19:20 06.03.2023
- Российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе, ведется разбирательство — МО РФ
- 18:40 06.03.2023
- МКС уклонилась от космического мусора, увеличив орбиту
- 18:00 06.03.2023
- Дефицит бюджета РФ в январе–феврале составил 2,58 трлн руб. — Минфин
- 17:37 06.03.2023
- Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостов
- 17:32 06.03.2023
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ Transparеncy International
- 17:25 06.03.2023
- СберИндекс и OneTwoTrip: российские туристы стали активнее, но экономнее
- 17:12 06.03.2023
- Дети имеют право на компенсацию при утрате родителя, если родились после его смерти — КС
- 17:00 06.03.2023
- Британский премьер объявит об увеличении оборонного бюджета страны на $6 млрд — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать