ВСУ будут сражаться за Артемовск до конца, они создали для этого 4 группировки — Пригожин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные будут сражаться за Артемовск (украинское название — Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ создало ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую в Северске — 81-я и 66-я бригада, одну группировку в Часов Яре и одну группировку в Константиновке. <…> ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», — приводится слова Пригожина его пресс-служба.

По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. По его мнению, для разблокировки города украинским военным потребуется блокировать добровольческие отряды, однако в случае прикрытия российских сил с флангов этого не произойдет.

1 марта Пригожин заявлял, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артемовске.