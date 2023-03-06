ВСУ будут сражаться за Артемовск до конца, они создали для этого 4 группировки — Пригожин
21:20 06.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные будут сражаться за Артемовск (украинское название — Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«ВСУ создало ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую в Северске — 81-я и 66-я бригада, одну группировку в Часов Яре и одну группировку в Константиновке. <…> ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», — приводится слова Пригожина его пресс-служба.
По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. По его мнению, для разблокировки города украинским военным потребуется блокировать добровольческие отряды, однако в случае прикрытия российских сил с флангов этого не произойдет.
1 марта Пригожин заявлял, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артемовске.
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