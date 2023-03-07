Не понимаем, почему США можно передавать оружие Тайваню, а КНР в РФ нельзя — глава МИД КНР
09:05 07.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай не понимает, почему США требуют от КНР не поставлять оружие России, однако в то же время осуществляют поставки американских вооружений на Тайвань. Об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
«Китайский народ резонно задает вопросы. Почему, когда дело идет об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР? Почему, с одной стороны, требуют от Китая не поставлять оружие РФ, однако сами на протяжении длительного времени, нарушая консенсус от 17 августа (1982 года — прим. ТАСС), продают оружие Тайваню?», — указал он.
НОВОСТИ
- 09:32 07.03.2023
- Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске, чтобы предотвратить его окружение — Марочко
- 09:20 07.03.2023
- Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20 - Reuters
- 21:20 06.03.2023
- ВСУ будут сражаться за Артемовск до конца, они создали для этого 4 группировки — Пригожин
- 19:20 06.03.2023
- Российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе, ведется разбирательство — МО РФ
- 16:32 06.03.2023
- Офис Зеленского утверждает, что Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
- 15:32 06.03.2023
- Жители города Запорожья помогают корректировать удары по военным объектам ВСУ — Рогов
- 14:32 06.03.2023
- ВКС России сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8, а ПВО РФ — МиГ-29 ВСУ
- 13:00 06.03.2023
- ВС РФ уничтожили новейшим высокоточным боеприпасом пункт ремонта техники ВСУ в Авдеевке
- 10:32 06.03.2023
- Между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артемовска — Bild
- 09:00 06.03.2023
- Три ракеты сбиты в Белгородской области, пострадал мужчина — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать