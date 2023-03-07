Не понимаем, почему США можно передавать оружие Тайваню, а КНР в РФ нельзя — глава МИД КНР

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не понимает, почему США требуют от КНР не поставлять оружие России, однако в то же время осуществляют поставки американских вооружений на Тайвань. Об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

«Китайский народ резонно задает вопросы. Почему, когда дело идет об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР? Почему, с одной стороны, требуют от Китая не поставлять оружие РФ, однако сами на протяжении длительного времени, нарушая консенсус от 17 августа (1982 года — прим. ТАСС), продают оружие Тайваню?», — указал он.