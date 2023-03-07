Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20 - Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина просит американских конгрессменов повлиять на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы включить авиационные кассетные бомбы в очередной пакет военной помощи США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По информации его источников, речь идет о кассетных бомбах MK-20. Украина планирует сбрасывать их с беспилотников. Кроме того, Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды.

Как отметило агентство, кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, выпускают большое количество бомб малого калибра.